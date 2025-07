Sinner krönt sich erstmals zum Wimbledon-König

Fünf Wochen nach der 5-Satz-Niederlage im epischen French-Open-Finale revanchierte sich Jannik Sinner bei Carlos Alcaraz: Der Weltranglisten-Erste aus Italien setzte sich im Wimbledon-Finale mit 4:6, 6:4, 6:4 und 6:4 durch – sein erster Sieg beim Rasen-Klassiker!

Alcaraz, zuletzt zweimal Champion in Wimbledon, gratulierte seinem Widersacher. "Du hast dir diese Trophäe verdient", meinte der entthronte Spanier in Richtung des Italieners. Der neue Wimbledon-Champion bedankte sich: "Du hast eh schon zwei dieser Pokale zuhause ..."

Sinner, der auch schon die Australian Open im vergangenen Jänner gewonnen hat, zementierte damit seine Führung in der Weltrangliste vor Alcaraz ein und liegt schon 3.430 Zähler vor dem Spanier. Alcaraz hingegen verpasste den Wimbledon-Hattrick ebenso wie den sechsten Major-Titel. Sinner kassierte einen Scheck in Höhe von 3 Millionen Pfund (3,47 Mio. Euro), Alcaraz erhielt knapp die Hälfte.

Sinner drehte Partie nach verlorenem Auftaktsatz

Im ersten Satz nutzte Sinner gleich seine erste Breakchance zum 3:2 und ging danach 4:2 in Führung, doch im achten Game, nach zwei unerzwungenen Fehlern des Südtirolers gelang Alcaraz das Rebreak. Der in dieser Phase schwächelnde Sinner machte nach dem 4:2 kein Game mehr, denn er musste nach 44 Minuten zum 4:6 neuerlich den Aufschlag abgeben.

Der zweite Durchgang machte deutlich, dass beide Spieler unter großer Anspannung standen. Sinner schaffte ein sofortiges Break zum 1:0 und führte bald wieder 4:2. Eine Chance zum 5:2 bei Aufschlag Alcaraz nach dessen zwei Doppelfehlern en suite vergab Sinner. Beide Spieler zeigten nicht das Niveau, das man sich erwartet hatte. Viele Eigenfehler prägten das Spiel, aber Sinner spielte nun etwas aggressiver. Aus der Box von Alcaraz wurde mehrmals auf Spanisch "Entspann dich!" hereingerufen, ein Zeugnis für dessen Nervosität. Sinner hielt diesmal seinen Vorsprung und glich nach 92 Minuten mit 6:4 nach Sätzen aus.

VIPs von Nicole Kidman bis Matthew McConaughey

Vor den Augen von Prinz William und Kate, der Prinzessin von Wales, und auch Schauspielstars wie Nicole Kidman, Robin Wright und Matthew McConaughey blieb das Match auch weiterhin offen. Sinner, dessen Körpersprache nun klar positiver war, gelang verdient das Break zum 5:4. Auch die Aufschlagzahlen zeigten eine deutliche Steigerung und so servierte Sinner auch zur 2:1-Satzführung aus.

Die Zuversicht bei Sinner wurde nun immer stärker und dementsprechend nahm er Alcaraz zum 2:1 schon wieder das Service ab. Als Sinner bei 4:3 und eigenem Service den Sieg schon vor Augen hatte, hatte Alcaraz plötzlich zwei Rebreakchancen und seine Fans glaubten schon an einen Turnaround. Doch Sinner blieb cool und stellte auf 5:3. Nach 3:04 Stunden Spielzeit nützte er seinen zweiten Matchball zum verdienten Triumph.

Steirer Moritz Freitag gewann überraschend U14-Bewerb

Auch aus österreichischer Sicht gab es am Sonntag Grund zum Jubel: Seit 2022 wird in Wimbledon neben dem Juniorbereich auch ein Unter-14-Turnier ausgetragen und völlig überraschend hat der Steirer Moritz Freitag gewonnen. "Als ich gewonnen habe, habe ich es nicht gescheit realisiert. Es ist noch U14, aber es ist ein großer Schritt in die Zukunft. Ich schlage zur Zeit die Besten, der Grieche heute ist die Nummer 1 von Europa", sagte der 13-jährige Freitag