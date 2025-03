Aufholjagd blieb unbelohnt: Ofner verlor Comeback-Match

Die Rückkehr von Sebastian Ofner ins Turniertennis nach Operationen an beiden Fersen endete mit einer bitteren Dreisatz-Niederlage.

205 Tage nach seinem Erstrunden-Aus bei den US Open Ende August startete Ofner beim ATP-Challenger in Murcia (Spanien) zum Comeback. Die Partie gegen den Belgier Kimmer Coppejans (ATP-Nr. 325) wurde zum Fortsetzungs-Krimi. Nachdem Ofners Auftakt-Match am Vortag wegen Regens unterbrochen und beim Stand von 1:6, 2:3 abgebrochen worden war, fand der 28-jährige Steirer am Mittwoch richtig in die Partie.

Doch das Happy-End blieb aus: Nach 2:24 Stunden musste sich Ofner mit 1:6, 7:6(4), 3:6 geschlagen geben.

Nächster Anlauf in Girona, Menorca & Madrid, danach Rückkehr auf ATP-Tour

Der nächste Turniereinsatz von Österreichs bestem Tennisprofi ist kommende Woche in Girona eingeplant, danach stehen ebenfalls auf Challenger-Ebene die Sandplatz-Turniere in Menorca und Madrid in seinem Kalender.

Hinter den Kulissen arbeitet Ofners neuer Manager Herwig Straka an der Rückkehr auf ATP-Tour. Ofner, der aufgrund seiner Verletzungspause auf ATP-Nr. 131 zurückgefallen ist, hat neun Monate Zeit, sein geschütztes Ranking (ATP-Nr. 74) zu nützen. Geplant ist ein Start bei zumindest einem der ATP1000-Klassiker in Madrid oder Rom.