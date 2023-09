Coco Gauff holte bei US Open ihren ersten Major-Titel

Die erst 19-jährige US-Amerikanerin rang am Samstag die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka aus Belarus nach 2:06 Stunden mit 2:6,6:3,6:2 nieder.

New York. Coco Gauff hat am Samstag bei den mit 65 Millionen Dollar dotierten US Open erstmals in ihrer Karriere ein Tennis-Grand-Slam-Turnier gewonnen und dies vor eigenem Publikum. Die erst 19-jährige US-Amerikanerin rang am Samstag vor rund 23.000 begeisterten Fans im New Yorker US-Open-Finale die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka aus Belarus nach 2:06 Stunden mit 2:6,6:3,6:2 nieder. Sie wird damit im WTA-Ranking auf Platz drei klettern, Sabalenka wird erstmals Nummer eins.

Gauff kassierte für den Titel beim letzten Major-Turnier des Jahres nicht weniger als drei Millionen US-Dollar (2,80 Mio. Euro) als Siegesprämie, Sabalenka durfte sich mit der Hälfte trösten.