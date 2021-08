Olympia-Sieger Zverev fehlt gegen Österreich

Alexander Zverev hat seine Teilnahme für das Davis-Cup-Finalturnier in Innsbruck abgesagt.

Das österreichische Team, das in Gruppe F auf Serbien mit Superstar Novak Djokovic und Deutschland trifft, wird sich somit nicht mit dem deutschen Olympia-Sieger messen. Der Weltranglisten-Fünfte Zverev erklärte, er werde Ende des Jahres Urlaub benötigen.

Österreich bestreitet seine beiden Gruppenspiele beim Finalturnier des Davis-Cups am 27. und 28. November in der Tiroler Landeshauptstadt. Die Halbfinali und Finali werden in der Woche darauf in Madrid ausgetragen.