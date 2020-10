Deutscher Altmaier schreibt Tennis-Märchen

Der erst 22-Jährige Daniel Altmaier schlägt auch den Weltranglisten-8. Matteo Berretini in drei Sätzen mit 6:2, 7:6 (7:5) und 6:4. Zuvor hat Altmaier schon Jan-Lennard Struff (ATP-Rang 32) und Sandplatzspezialist Feliciano Lopéz mit 3:0 vom Platz gefegt.

Der Italiener Berretini ist aber normalerweise ein anderes Kaliber. Den ersten Satz holt sich Altmaier souverän mit 6:2. Im ersten Spiel des zweiten Satzes wird Altmaier gebreakt, aber bei 4:5 schafft er das Re-Break zum 5:5. Am Ende gewann er ein spannendes Tie-Break mit 7:5.

CTRL + ALT... COMPLETE ✅@daniel_altmaier reaches the R16 on debut at Roland-Garros 6-2 7-6(5) 6-4 over Berrettini.#RolandGarros pic.twitter.com/cx4wXzE2DK