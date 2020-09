Dosen-Aufreger von Thiem während Satzpause

Bei Thiems Zweitrunden-Match kam es in der Satzpause zu einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Supervisor.

Es war am Ende ein souveräner Geburtstags-Sieg und der Einzug in die 3. Runde der US Open. Doch in der Pause nach dem 1. Satz sorgte Thiem für eine kuriose Szene. Der Niederösterreicher wollte ein Red Bull aus der Dose zu sich nehmen, darf dies aber nur aus neutralen Flaschen konsumieren. Thiem ärgert sich mit dem bekannten "What the heck?".

Er ließ sogar den Supervisor kommen und beschwerte sich darüber. "Ihr passt so auf Anti-Doping und Corona auf, dann nehmt ihr mir die Dose weg, ohne, dass ich weiß, was ich zu trinken bekomme?" Als Thiem beim nächsten Seitenwechsel sein Getränk in den Pappbecher goss, war ein Helfer zur Stelle, der die Dose mit einem Handtuch vor der Kamera verdeckte.

Thiem is PISSED off because he was not allowed to drink straight from the Red Bull-can.



Oh dear... pic.twitter.com/7cTYXqD4k8 September 3, 2020

Thiem hat seine Konzentration aber weiter hochhalten können und gewann in drei Sätzen gegen den Inder Sumit Nagal. Der dreifache Major-Finalist bekommt es nun am Samstag mit Ex-US-Open-Champion Marin Cilic (CRO-31) zu tun.