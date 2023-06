Giganten-Duell für Rodionov gegen Altmeister Murray in London

Nur Tennis-Altmeister Andy Murray trennt den Österreicher Jurij Rodionov noch vom Gewinn des 125er-Challenger-Rasenturniers von Surbiton in London.

Rodionov blieb am Samstag im Halbfinale des mit 145.000 Euro dotierten Turniers beim 6:2,6:4 gegen den Belgier Zizou Bergs auch im vierten Spiel ohne Satzverlust. Unabhängig vom Finalausgang am Sonntag wird er seine bisher beste Platzierung in der Weltrangliste, Rang 118, verbessern.

Der frühere Weltranglistenerste Murray ist mit 36 Jahren mittlerweile die Nummer 43 der Welt.