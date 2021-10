In Basel rollt jetzt der "Federer-Express"

Tennis-Star Roger Federer wurde von seiner Heimatstadt Basel geehrt, eine Straßenbahn in der Schweizer Stadt wurde nach ihm benannt.

Die lebende Tennis-Legende Roger Federer wurde von seiner Heimatstadt Basel ganz besonders geehrt. Fortan gibt es eine Straßenbahn in der Schweizer Stadt, die nach dem Ausnahmekönner benannt ist. Der Tennisstar hat am Freitag in den sozialen Medien Bilder und ein Video der Straßenbahn namens "Federer Express" zu seinen Ehren geteilt.

"Hüpfen Sie an Bord des Fedexpress! Vielen Dank für die unglaubliche Ehre. Es fühlt sich an, als wäre ich erst gestern ein Junge gewesen, der jeden Tag auf Nr. 8 trainiert", schrieb Federer auf seinem Instagram-Account. Auf einem der Bilder posierte "FedEx" vor der Straßenbahn.

Federer, der zuletzt in Wimbledon bei einer Viertelfinalniederlage gegen den Polen Hubert Hurkacz spielte, erholt sich derzeit nach einer Knieoperation.

Nach einer Knieverletzung in der Sommersaison zog sich der 40-Jährige von den Olympischen Spielen in Tokio und den US Open zurück.

"Während der Rasensaison habe ich leider einen Rückschlag mit meinem Knie erlitten und habe akzeptiert, dass ich mich von den Olympischen Spielen in Tokio zurückziehen muss. Ich bin sehr enttäuscht, denn es war jedes Mal eine Ehre und ein Höhepunkt meiner Karriere, wenn ich vertreten war.", kommentierte Federer seinen bitteren Dämpfer.

Später gab er im August bekannt, dass er für den Rest der Saison ausfallen würde.