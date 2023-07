Medwedew und Titelverteidigerin Rybakina profitieren in Wimbledon von Aufgaben

Titelverteidigerin Jelena Rybakina sowie der Russe Daniil Medwedew profitierten in ihren Achtelfinal-Duellen von Aufgaben.

Medwedew lag gegen Jiri Lehecka bereits mit 6:4,6:2 in Führung, ehe der Tscheche aufgrund einer Verletzung am Fuß aufgeben musste. Der an Nummer drei gesetzte Russe steht damit erstmals im Viertelfinale des Rasen-Klassikers. Die 24-jährige Rybakina führte gegen Beatriz Haddad Maia mit 4:1, als die Brasilianerin wegen Hüftproblemen nicht mehr weiterspielen konnte. Im Viertelfinale trifft die Belarussin auf Keys.