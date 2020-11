Melzer schon mit dem Rücken zur Wand

Jürgen Melzer braucht heute im Doppelbewerb dringend einen Sieg fürs Halbfinale.

Nach den Australian Open im Jänner beendet Jürgen Melzer seine aktive Karriere, wird Sportdirektor beim ÖTV. Zuvor ist er zum 3. Mal in seiner Karriere beim Masters in London dabei. Zum Start setzte es mit Partner Édouard Roger-Vasselin (FRA) aber eine Niederlage in der O2-Arena: 7:6,1:6,4:10 gegen die Topgesetzten Mate Pavic/Bruno Soares.

"Die Enttäuschung ist natürlich groß, wir haben einen tollen ersten Satz gespielt", betont Melzer. Der 39-Jährige steht jetzt schon mit dem Rücken zur Wand: Im 2. Gruppenspiel ist heute (ab 19 Uhr HIER im sport24-LIVE-Ticker) gegen John Peers/Michael Venus ein Sieg nötig, um weiter vom Halbfinale zu träumen. "Die letzten zwei Partien musst du gewinnen, wenn du ins Halbfinale willst. Vor allem gegen Peers/Venus. Ich freue mich drauf, ich weiß auch, dass das auf alle Fälle mein letztes Masters ist, und versuche, es zu genießen."

Die Bedeutung der ATP Finals sei gerade für die Doppelspieler etwas Besonderes. Auch wenn die Zuschauer dieses Jahr fehlen, der Fokus liegt eigentlich bei keinem anderen Turnier so sehr auch auf dem Doppel wie hier. "Das stehen wir im Rampenlicht. Jedes Team, das sich am Anfang des Jahres zusammentut, hat das große Ziel, bei den ATP Finals dabeizusein."

Melzer/Roger-Vasselin - Peers/Venus -:-



Hier geht's zum sport24-LIVE-Ticker: