Ofner gegen Zverev chancenlos

Für Sebastian Ofner gab's auch im 4. Duell mit Olympiasieger Alexander Zverev nichts zu holen. Österreichs Nummer 1 verlor das einseitige Zweitrunden-Duell bei den Monte Carlo Open in 78 Minuten mit 6:3, 6:4.

"Die Leistung war okay. Aber er ist in den meisten Belangen eine Klasse über mir", gestand Ofner nach der klaren Niederlage. Zverev sei "ein gestandener Top-10-Spieler, da fehlt mir was. Ich weiß nicht, ob ich da einmal hinkomme oder nicht." Derzeit müsse er vor allem "auf meinem Niveau in die Spur" finden. "Das hat mit der ersten Runde eh gut geklappt. Ich bin viel besser in der Spur als ein, zwei Monate davor. Deswegen glaube ich, dass die nächsten Turnier gut ausschauen werden", erklärte der 27-Jährige, der nächste Woche wieder auf Sand in Barcelona aufschlägt und dann Madrid und Rom im Visier hat.

Ofner auch im 4. Duell mit Zverev ohne Satzgewinn

Ofner hatte auch in seinem vierten Aufeinandertreffen mit Zverev keine Chance. Der Olympiasieger nutzte seine erste Breakchance zum 3:1 und holte den ersten Satz locker nach 39 Minuten. Im zweiten Durchgang legte Zverev mit dem Break zum 3:2 den Grundstein zum Sieg, auch wenn sich Ofner spät wehrte. Als die Partie schon vorüber schien, schaffte der Achtelfinalist der French Open 2023 beim Stand von 2:5 sein erstes Break in diesem Match und verkürzte in der Folge auf 4:5. Zverev servierte schließlich aber zum Matchgewinn aus.

Der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattete, Zverev bleibt für Ofner eine unüberwindbare Hürde. In vier Duellen gewann der Steirer noch keinen Satz (0:10), erlitt die Niederlagen auf drei verschiedenen Belägen in Wimbledon (2017), Paris (2022), Wien (2023) und nun in Monte Carlo. Ofner verpasste es zudem, zum heuer insgesamt zweiten Mal nach Hongkong Anfang Jänner in die dritte Runde eines ATP-Turniers einzuziehen. Seither gelangen ihm nicht mehr zwei Siege en suite.

Starkes Djokovic-Comeback

Indes meldete sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic nach seiner kleinen Auszeit und dem Verzicht auf das Masters-Turnier in Miami eindrucksvoll zurück. Der 36-jährige Serbe ließ dem Russen Roman Safiullin beim 6:1,6:2 keine Chance und startete damit erfolgreich in die Sandplatz-Saison.