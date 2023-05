Rom-Finale steht fest: Medwedew trifft auf Rune

Im Finale des Masters-1000-Sandplatzturniers in Rom treffen am Sonntag der Däne Holger Rune und der Russe Daniil Medwedew aufeinander.

Rune bezwang im Halbfinale den Norweger Casper Ruud 6:7(2),6:4,6:2, nachdem er im zweiten Satz 2:4 hinten gelegen war. Der als Nummer drei gesetzte Medwedew gewann gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 7:5,7:5. Diese Partie war wegen Regens lange unterbrochen.

Rune und Medwedew spielten bisher einmal gegeneinander, im vergangenen April auf Sand in Monte Carlo, als der Däne 6:3,6:4 siegte. Medwedew feierte zwar schon 19 Turniersiege auf der ATP-Tour, vier in diesem Jahr, ein Triumph auf Sand wäre für ihn allerdings eine Premiere. Rune sicherte sich auf dieser Unterlage schon zwei Titel, zuletzt im April in München.