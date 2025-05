Ofner im Genf-Halbfinale! Nur 1 Sieg fehlt für Top 100

Wenige Tage vor dem Beginn der French Open in Paris (ab Sonntag) ist Tennis-Ass Sebastian Ofner (29) in der Form seines Lebens!

Im Viertelfinale des ATP250-Turniers von Genf rang der Steirer am Donnerstag Karen Chatschanow (RUS-4) in 1:55 Stunden 4:6, 6:4, 6:4 nieder. Chatschanow ist aktuelle Nummer 24 im ATP-Ranking und stand im vergangenen Jahr im Finale des Turniers in der Wiener Stadthalle. Für Ofner war der Sieg ein weiterer Beweis für seine aktuell sehr starke Form. Ofner und auch sein Gegner starteten bei ihren Aufschlaggames unantastbar ins Match. Chatschanow nahm Ofner den Aufschlag zum 6:4 ab.

Im 2. Satz gelang es Ofner, nach Break und Rebreak neuerlich das Service des Russen zum 5:4 zu brechen. Nach 1:13 Stunden war der Satzgleichstand hergestellt. Das Match blieb bei krachenden Grundlinienduellen weiter offen, am Schluss setzte sich Ofner auch dank seiner top Fitness durch. "Es war ein großartiges Match von beiden Seiten, vielleicht hab ich ein bisschen besser retourniert", meinte Ofner noch auf dem Platz. "Ich bin sehr glücklich, das ist komplett unerwartet für die kurze Zeit (nach 7 Monaten Verletzungspause, d. Red.), seit ich zurück bin."

Ofner, der aus der Qualifikation gekommen ist, spielt damit am Freitag um sein zweites Finale auf der ATP-Tour nach Mallorca im Vorjahr.

Im Semifinale gegen Fritz oder Hurkacz

Ofners Semifinal-Gegner ist der Sieger der Partie Taylor Fritz (USA-1) – Hubert Hurkacz (POL-6). Unabhängig vom Ausgang dieser Partie macht der heuer von einer langen Verletzungspause zurückgekehrte Ofner in der Weltrangliste einen Riesensprung. Im ATP-Liveranking ist Österreichs bester Tennisspieler bereits Nr. 108. Der Final-Einzug würde ihn zurück in die Top 100 bringen!

Gute Nachricht für Ofner auch aus Paris: Sein French-Open-Erstrunden-Gegner ist Routinier Jan-Lennard Struff. Der 35-jährige Deutsche (ATP-Nr. 86) hat heuer bei fünf Turnier-Anläufen auf Sand nur ein Match gewonnen und das bisher einzige Duell gegen Ofner in Hongkong 2024 verloren.