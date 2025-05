Ofner kämpft sich ins Genf-Viertelfinale

Der Comeback-Siegeszug von Sebastian Ofner geht auch in der Woche vor dem French-Open-Start weiter: Beim ATP250-Turnier in Genf steht unser bester Tennisspieler nach einem 7:6, 7:6-Sieg über den Portugiesen Nino Borges im Viertelfinale.

Der 29-jährige Steirer musste gegen Borges zweimal ins Tiebreak. Doch nach 1:54 Stunden stand der 7:6(2), 7:6(4)-Sieg fest. In der Runde der letzten acht trifft Ofner erstmals auf den als Nummer 4 gesetzten Russen Karen Chatschanow.

Donnerstag Auslosung für French Open

Ofner zeigt sich kurz vor den am Sonntag beginnenden French Open weiter in guter Form und verbessert sich in die Top 120. Seinen Erstrunden-Gegner beim 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres erfährt Ofner am Donnerstag (Auslosung in Roland Garros um 14 Uhr).

"Glücklich mit meinem Spiel"

"Ich bin sehr glücklich. Ich habe mich qualifiziert und stehe jetzt im Viertelfinale. Ich bin sehr glücklich, wie ich im Moment spiele", erklärte Qualifikant Ofner noch auf dem Platz nach seinem zweiten Sieg im zweiten Duell mit Borges, der im ATP-Ranking immerhin auf Platz 41 steht.

Ofner hatte im ersten Satz eine 4:1-Führung verspielt und vergab bei 5:4 drei Break- und somit Satzbälle. Im Tiebreak erarbeitete sich der Schützling von Wolfgang Thiem aber vier weitere Chancen und nutzte bei 6:2 die erste zur 1:0-Satzführung. Im zweiten Satz gab Ofner nach Breaks zum 1:0 bzw. 3:2 zweimal selbst den Aufschlag ab, erneut musste das Tiebreak entscheiden. In diesem drehte er einen 3:4-Rückstand zum 7:4.

Ofner hatte schon zuletzt bei den 1000er-Turnieren in Madrid (2. Runde) und dann als Qualifikant in Rom (3. Runde) starke Form gezeigt. In der italienischen Metropole besiegte er in der zweiten Runde mit Frances Tiafoe (USA) einen Top-20-Mann.