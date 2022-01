Auf der ganzen Welt wird der Einreise-Krimi um den ungeimpften Djokovic in Australien verfolgt. Sogar seine Anhörung vor Gericht wurde via Live-Stream übertragen – doch dabei gab es scheinbar einige technische Probleme. Denn statt dem 'Djoker' bekamen die Zuseher Szenen aus einem Porno zu sehen. Scherzbolde hatten die Übertragung via Microsoft Teams gehackt und den Inhalt geändert. Zu den Porno-Szenen spielten die Hacker laute Techno-Musik und brüllten ins Mikrofon. Auch Memes waren zu sehen, bevor Gerichts-Mitarbeiter es schafften, alle stumm zu schalten. Wer hinter der Aktion steckt, ist unklar.

someone has taken over the court's microsoft teams broadcast for the novak djokovic hearing and is displaying porn pic.twitter.com/v9ZP5WtzU3