Rodionov hofft noch auf Fixplatz für Australian Open

Östrreichs Tennis-Ass Jurij Rodionov zeigt beim Challenger in Bergamo derzeit wieder sein Talnt und kann sich über ein neues Karriere-Hoch freuen.

Der Niederösterreicher Jurij Rodionov steht beim Tennis-Challenger in Bergamo im Halbfinale. Hatte der 23-Jährige in Runde eins den spanischen Routinier Fernando Verdasco in zwei Sätzen besiegt, kam er am Freitag über den deutschen Kitzbühel-Halbfinalisten Yannick Hanfmann mit 4:6,6:4,6:4 hinweg. Rodionov wird am nächsten Montag erstmals in den Top 120 der Weltrangliste aufscheinen. Sein engerer Landsmann Dennis Novak hatte in Runde zwei gegen Nino Borges (POR) aufgegeben.

Sollte Rodionov ins Finale einziehen oder das Turnier sogar gewinnen, würde er sich weiter in Richtung Top 100 schieben bzw. seinem Ziel des Fix-Tickets für die Australian Open 2023 näherkommen. Für die nächsten beiden Wochen hat Österreichs Nummer zwei das Antreten bei Challengern in Bratislava und Helsinki angekündigt.