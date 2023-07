Rublew bei Rückkehr der Russen in Wimbledon sicher weiter

Djokovic will in Wimbledon zurück am Tennis-Thron Der Zweikampf um die Nummer eins bei den Männern geht beim prestigeträchtigsten Tennis-Turnier weiter: Spaniens Carlos Alcaraz hat am Montag nach dem Sieg im Londoner Queen's Club Novak Djokovic wieder abgelöst, doch für den 36-jährigen Serben geht es in Wimbledon bis 16. Juli um weit mehr.