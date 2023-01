Sabalenka gewinnt Australian Open 2023

Djokovic startet Down Under souverän Novak Djokovic hat bei seinem ersten Auftritt in Melbourne keine große Mühe gehabt. Der serbische Weltranglisten-Fünfte zog am Dienstag mit einem 6:3,6:4,6:0-Erfolg gegen den Spanier Roberto Carballes Baena in die 2. Runde der Australian Open ein.