Tennis-Aufsteiger Misolic zittert um US Open

Zehn Tage vor den US Open (24. August - 7. September) weiß Österreichs bester Tennisprofi noch nicht, ob er beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York aufschlagen darf.

Spannende Zeiten für Tennis-Aufsteiger Filip Misolic. Der 24-jährige Grazer, der sich in den vergangenen sieben Monaten von ATP-Nr. 316 in die Top 100 gespielt hat, hofft noch immer, dass er ab 24. August erstmals im Hauptfeld der US Open aufschlagen darf.

Aktuell ist Misolic Nummer 96 der Welt und wäre damit fix in Flushing Meadows dabei. Sein Pech: Bei Nennschluss war er noch Nr. 105 und damit knapp "draußen".

110.000 Dollar fix für alle Erstrunden-Teilnehmer

Aktuell ist Misolic Nummer 2 der Warteliste. Heißt: Wenn bis zur Auslosung am 21. August noch zwei Spieler für die US Open absagen, hat Misolic sein Hauptfeld-Ticket (und damit 110.000 Dollar Preisgeld) fix.

Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte es Misolic ab Montag über die Quali versuchen (es sei denn, er ist bis dahin ohnehin schon ins Hauptfeld gerutscht).

"Miso" weilt seit 8. August in den USA wo, sich der Sandplatz-Spezialist auf Hartplatz vorbereitet. Um das perfekte Timing für den Belag zu finden, schlägt er ab Donnerstag beim Challenger in Sumter (South Carolina) auf, wo er als Nr. 4 gesetzt ist. Im Achtelfinale wartet der Sieger der Partie Martin Landulance (ESP/ATP-Nr 142) gegen James Trotter (JPN/194).

Ofner ab Sonntag in Winston Salem

Sebastian Ofner (ATP-Nr. 141) hofft beim ATP250-Turnier in Winston Salem (ab Sonntag) auf ein Erfolgserlebnis nach vier Auftakt-Niederlagen in Folge. Bei den US Open ist er dank geschütztem Verletzungsranking fix dabei.