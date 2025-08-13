Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Misolic
© Getty

Grand-Slam-Hit

Tennis-Aufsteiger Misolic zittert um US Open

13.08.25, 15:03
Teilen

Zehn Tage vor den US Open (24. August - 7. September) weiß Österreichs bester Tennisprofi noch nicht, ob er beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York aufschlagen darf.

Spannende Zeiten für Tennis-Aufsteiger Filip Misolic. Der 24-jährige Grazer, der sich in den vergangenen sieben Monaten von ATP-Nr. 316 in die Top 100 gespielt hat, hofft noch immer, dass er ab 24. August erstmals im Hauptfeld der US Open aufschlagen darf.

Aktuell ist Misolic Nummer 96 der Welt und wäre damit fix in Flushing Meadows dabei. Sein Pech: Bei Nennschluss war er noch Nr. 105 und damit knapp "draußen".

110.000 Dollar fix für alle Erstrunden-Teilnehmer

Aktuell ist Misolic Nummer 2 der Warteliste. Heißt: Wenn bis zur Auslosung am 21. August noch zwei Spieler für die US Open absagen, hat Misolic sein Hauptfeld-Ticket (und damit 110.000 Dollar Preisgeld) fix.

Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte es Misolic ab Montag über die Quali versuchen (es sei denn, er ist bis dahin ohnehin schon ins Hauptfeld gerutscht).

"Miso" weilt seit 8. August in den USA wo, sich der Sandplatz-Spezialist auf Hartplatz vorbereitet. Um das perfekte Timing für den Belag zu finden, schlägt er ab Donnerstag beim Challenger in Sumter (South Carolina) auf, wo er als Nr. 4 gesetzt ist. Im Achtelfinale wartet der Sieger der Partie Martin Landulance (ESP/ATP-Nr 142) gegen James Trotter (JPN/194).

Ofner ab Sonntag in Winston Salem

Sebastian Ofner (ATP-Nr. 141) hofft beim ATP250-Turnier in Winston Salem (ab Sonntag) auf ein Erfolgserlebnis nach vier Auftakt-Niederlagen in Folge. Bei den US Open ist er dank geschütztem Verletzungsranking fix dabei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden