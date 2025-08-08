Alles zu oe24VIP
Tennis-Jungstar Tagger (17) fixiert Halbfinale gegen Grabher
© Gepa

In Amstetten

Tennis-Jungstar Tagger (17) fixiert Halbfinale gegen Grabher

08.08.25, 16:49
Kräftiges Lebenszeichen unserer Tennis-Damen beim ITF-Heimturnier in Amstetten. 

Nach Julia Grabher schafften es am Freitag auch French-Open-Junioren-Siegerin Lilli Tagger ins Halbfinale. Grabher, die als Nummer 1 gesetzt ist, setzte sich nach über zwei Stunden Spielzeit mit 2:6, 6:4, 6:1 gegen die Tschechin Nikola Bartunkova durch.

Grabher steigerte sich nach Satzverlust

 „Ich bin echt nicht gut reingekommen heute. Meine Gegnerin hat am Anfang sehr gut und aggressiv gespielt. Ich habe mich aber reingekämpft, bin immer drangeblieben und habe meine Chancen im zweiten Satz auch genutzt. Dann habe ich mich Punkt für Punkt gesteigert und besser am Platz gefühlt“, meint Grabher nach dem Match. Erst vergangene Woche hatte sie im Finale des W75 in Hechingen gegen Bartunkova verloren. Am Freitag machte Grabher vieles besser: „Ich habe es besser geschafft sie aus ihrem Spiel zu bringen, sodass sie mehr Rallyes spielen musste. Das hat ihr nicht so gefallen und ich bin besser zu meinem eigenen Spiel gekommen.“

Tagger freut sich auf heimisches Duell

Im Halbfinale trifft Grabher am Samstag auf Lilli Tagger. Die erst 17-jährige Tirolerin hatte es eiliger als ihre Landsfrau und fegte die Nr. 3 des Turniers, die Deutsche Tamara Korpatsch mit 6:2, 6:0 vom Platz.  Tagger löst mit ihrem Erfolgslauf einen Tennis-Hype bei den Damen aus. Der Grand-Slam-Sieg in Paris hat ihr einen Selbstvertrauensschub gebracht. „Man fühlt sich sicherer auf dem Platz.“ Was sich sonst geändert hat? „Auf einmal wollen alle deine besten Freunde sein und jeder kennt dich auf einmal.“ Mittlerweile lebt Tagger in Mailand. Sie kocht sich selbst, bespannt sich sogar die Schläger noch selbst. Trips nach Österreich sind sehr selten, umso größer ist die Vorfreude auf das heutige Halbfinale.

