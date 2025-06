Tennis-Star gibt Rücktritt bekannt

Die 35-jährige Ex-Wimbledonsiegerin wird nach den US Open (24. Aug. – 7. Sept.) zurücktreten.

Prag. Die frühere Tennis-Weltranglistenzweite Petra Kvitova tritt nach den diesjährigen US Open zurück. Das gab die 35-jährige Tschechin am Donnerstag bekannt. "Wie in allen Lebensphasen kommt auch irgendwann der Tag, an dem ein neues Kapitel beginnt – und für mich ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen. Deshalb möchte ich euch mitteilen, dass 2025 meine letzte Saison als Profi auf der Tour sein wird", schreibt Kvitova via Facebook an ihre Fans. Sie fügt hinzu: "Auch wenn ich meinen genauen Plan für die Hartplatz-Saison in den USA noch nicht kenne, möchte ich meine aktive Laufbahn später diesen Sommer bei den US Open in New York beenden."

Kvitova verabschiedet sich mit einem Lächeln: "Diese Entscheidung fällt nie leicht, doch für mich ist es ein glücklicher Moment! Ich verabschiede mich mit dem größten Lächeln – demselben, das ihr auf und neben dem Platz während meiner ganzen Karriere gesehen habt."

Kvitova: "Tennis hat mir alles gegeben"

Sie bedankt sich bei ihren Fans: "In all diesen Jahren war ich unendlich dankbar für die bedingungslose Unterstützung meiner Familie, meiner engsten Freunde, meines Teams und all der fantastischen Fans weltweit. Ich hätte mir nichts mehr wünschen können – Tennis hat mir alles gegeben, was ich heute habe, und ich werde diesem wundervollen Sport, den ich liebe, für immer dankbar bleiben."

Zweifache Wimbledon-Siegerin

Kvitova triumphierte 2011 und 2014 in Wimbledon und stand 2019 im Finale der Australian Open. Sie kehrte im vergangenen Februar nach einer 15-monatigen Babypause auf die Tour zurück, verlor seither aber sechs ihrer bisherigen sieben Matches.