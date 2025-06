Djokovic peilt Titelverteidigung 2028 in Los Angeles an

Novak Djokovic hat ein klares Karriereziel vor Augen: Der 38-jährige Serbe will bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles seinen Titel aus Paris verteidigen. "Das ist mein einziges berufliches Ziel", erklärte der Tennis-Star.

Der 24-fache Grand-Slam-Champion gab in einem Interview mit Olympics.com überraschende Einblicke in seine Motivationslage. "Nicht einmal Majors bedeuten mir noch so viel wie die Olympischen Spiele", so der Weltranglisten-Fünfte. Sollte Djokovic 2028 in Los Angeles antreten, wäre er mit 41 Jahren der älteste Olympia-Teilnehmer im Tennis-Einzel.

Historische Herausforderung

Bislang gelang nur Andy Murray die erfolgreiche Titelverteidigung bei Olympischen Spielen (2012 und 2016). Djokovic, der 2024 in Paris nach langer Wartezeit endlich Gold gewann, würde mit einem Sieg in Los Angeles in diese exklusive Kategorie aufsteigen. Interessant: Murray hatte Djokovic bis vor kurzem noch als Coach betreut.

Neue Karrierephase

Der Serbe betonte, dass sich seine Prioritäten deutlich verschoben haben. Während er früher die ATP-Weltrangliste dominierte, konzentriert er sich nun fast ausschließlich auf Olympia und die Nationalmannschaft. Seine jüngste Niederlage im French-Open-Halbfinale gegen Jannik Sinner bestärkte ihn offenbar in dieser Haltung.