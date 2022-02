Thiem fällt aus den Top 50

Dominic Thiem stürzt in der Weltrangliste weiter ab. Erstmals seit sieben Jahren ist er nicht mehr in den Top 50, nur mehr 52.

Dominic Thiem ist in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltranliste erstmals seit fast sieben Jahren aus den Top 50 gerutscht. Der Ex-US-Open-Sieger, der wegen einer Handgelenksverletzung seit Juni 2021 kein Match auf der ATP-Tour bestritten hat, rangiert an der 52. Stelle. Diese Position hatte er auch am 23. März 2015 eingenommen. Sein Comeback hat der 29-jährige Niederösterreicher frühestens für das am 10. März beginnende Turnier in Indian Wells angekündigt.

Die ersten zehn im Ranking blieben unverändert, der Serbe Novak Djokovic führt weiter vor dem Russen Daniil Medwedew.