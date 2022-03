Thiem mit nächstem Comeback-Versuch

Das lang ersehnte Comeback von Dominic Thiem könnte diesmal kurz bevor stehen.

Jetzt könnte es wirklich soweit sein. Dominic Thiem hat seinen Fans auf seinen Social-Media-Kanälen verraten, dass er schon nächste Woche sein Turnier-Comeback geben wird. Der 28-Jährige wird beim Challenger in Marbella erstmals wieder aufschlagen. " Ich möchte nach all den Monaten wieder gegen die Konkurrenz antreten und ich glaube, das ist der richtige Weg zu starten", so der ehemalige US-Open-Sieger.

Comeback ausgerechnet in Spanien

Der vierfache Major-Finalist musste wegen einer Verletzung im rechten Handgelenk seit seinem Antreten beim Rasenturnier auf Mallorca am 22. Juni auf der pausieren. Er hatte sich einen Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel zugezogen. Zwischenzeitlich warf ihn ein zu früher Wiedereinstieg ins Training zurück, was auch zur Trennung von Langzeit-Physio Alex Stober führte.

Mitte Dezember wollte Thiem zunächst bei einem Schauturnier in Abu Dhabi, dann beim ATP Cup und den Australian Open in Australien und dann bei den Sandplatz-Südamerika-Turnieren im Februar auf die Tour zurückkehren. Auch der nächste Comeback-Termin Anfang Februar beim Masters-1000-Event in Indian Wells, das er 2019 gewonnen hat ließ er verstreichen.