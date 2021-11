In den letzten Tagen löste Tennis-Ass Dominic Thiem eine nationale Impf-Debatte aus: Mit seinem Comebackplan verriet er auch, dass er die erste Impfung bereits erhalten hat.

Dominic Thiems Comeback auf dem Tennis-Court beim Exhibition-Turnier in Abu Dhabi Mitte Dezember ist bestätigt worden.

Wie der Veranstalter des Events (16. bis 18. Dezember) in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Dienstag bekannt gab, wurde mit dem Österreicher eine Übereinkunft erzielt.

Thiem pausiert nach einer Handgelenksverletzung seit Juni, orgte zuletzt mit einer Impfdebatte für Wirbel.

