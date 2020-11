Rublew holt Break

Rublev nutzt die zweite Chance mit einem sehenswerten Passierball mit der Vorhand longline. Thiem hatte ihn weit in die Ecke geschickt, doch der Russe ist hier der aktivere Spieler und so kann er auch aus dieser Situation noch etwas herausholen. Er führt mit 2:1 und hat es nun selbst in der Hand.