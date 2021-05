Thiem will jetzt auch Zverev biegen

Dominic Thiem trifft am Samstag (16 Uhr) im Halbfinale des ATP1000 in Madrid in der Neuauflage des US-Open-Endspiels auf seinen Kumpel Alexander Zverev

Er ist wieder da! Nach der langen Leidenszeit inklusive Tennis-Auszeit scheint Superstar Dominic Thiem zu alter stärke zurück gefunden zu haben. Selbst wenn den 27-Jährigen die eigene Leistung beim Tennis-Comeback selbst überrascht. "Das war so nicht zu erwarten", meint der Niederösterreicher angesprochen auf seinen Halbfinal-Einzug. Dort wartet am Samstag (ab 16 Uhr im oe24-Liveticker) ausgerechnet sein Kumpel Aleander Zverev. . "Das wird die mit Abstand härteste Prüfung bei diesem Turnier", ist sich Thiem bewusst. Die Statistik macht ihm Hoffnung, von bisher zehn Duellen gegen die Nummer sechs der Welt konnte er gleich acht für sich entscheiden. Einzige Sand-Niederlage gegen Zverev in Madrid Auch wenn Thiem und Zverev abseits des Platzes eine enge Freundschaft verbindet, am Court verbindet die beiden eine starke Rivalität. Spätestens seit dem US-Open-Finale im Vorjahr, wo Dominic Thiem einen sensationellen Fünf-Satz-Krimi für sich entschied und seinen ersten Major-Titel sicherte stehen die Duelle der beiden im Fokus. Doch schon davor lieferten sich der Österreicher und der Deutsche legendäre Matches. Sei es bei den Australian Open 2020, wo abermals Thiem im Halbfinale das bessere Ende für sich hatte oder 2018 im Finale von Madrid. Damals siegte Alexander Zverev klar mit 6:4, 6:4, der einzige Sieg des Deutschen auf Sand gegen unser Tennis-Ass. Lesen Sie auch Thiem per Kraftakt gegen 'US-Riese' ins Halbfinale Dominic Thiem steht beim Masters in Madrid nach einem 3:6, 6:3, 6:4-Kraftakt gegen Aufschlagriese Isner im Halbfinale und trifft dort am Samstag in der US-Open-Final-Neuauflage auf Alexander Zverev.

Thiem will Lockerheit wieder finden Dominic Thiem will in Madrid zu alter Form finden. Im Viertelfinal-Duell hat der Niederösterreicher nun den Amerikaner John Isner vor der Brust.

Starker Thiem ringt de Minaur nieder Dominic Thiem besiegt den Australier de Minaur in einem hochklassigen Match und steht im Viertelfinale von Madrid. "Natürlich liebe ich die Bedingungen hier. Aber ich habe doch sehr lange nicht gespielt und nun gegen drei völlig unterschiedliche Gegner gewonnen. Das Halbfinale ist daher sensationell", schiebt Thiem vor dem Halbfinal-Kracher die Favoritenrolle von sich weg. Auch an das letzte Duell der beiden in Spaniens Hauptstadt hat der Lichtenwörther nicht vergessen: "Da war ich eigentlich chancenlos", erinnerte er sich schmerzhaft zurück. Zverev hat die "Big 3" auf ihren Spezial-Belägen besiegt Alexander Zverev hingegen strotzt derzeit nur so vor Selbstvertrauen. Mit dem Viertelfinal-Triumph über Sandplatzkönig Rafael Nadal hat er jetzt ein Kunststück zusammen gebracht, das nur die wenigsten Spieler geschafft haben. Er hat die Big 3 der Tennis-Welt auf ihren Spezial-Belegen in die Knie gezwungen: Novak Djokovic auf Hardcourt, bei den ATP Finals in London, Roger Federer auf Rasen beim Turnier in Halle und nun auch endlich Rafael Nadal auf Sand. "Es war einer der besten Siege, die ich in meiner Karriere gehabt habe", jubelte der Deutsche im Sky-Interview.