Dass Fans wegen der Pandemie viel Zeit vor dem TV-Schirm verbringen, hat sich auch bei den Tennis Australian-Open positiv für die Fernsehanstalten ausgewirkt. Hinsichtlich nationaler Berichterstattung hat Turnier-Broadcaster "Nine" verkündet, dass bis zum Finalwochenende das Drittenrundenmatch von Dominic Thiem gegen den Australier Nick Kyrgios das bisher meistgesehene Nicht-News-Programm 2021 gewesen ist. Der nationale Peak lag bei 1,8 Mio., im Schnitt sahen 1,27 Mio. zu.

Last night’s #ausopen match, in which Dominic Thiem defeated Nick Kyrgios in a marathon five set match, saw the audience peak with 1.806m (metro: 1.367m reg: 439,000) viewers. The average national audience through the match was 1.271m (metro: 1.002m reg: 269,000). pic.twitter.com/plLCfHbPL2