Thiem enttäuscht mit frühem Paris-Aus

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem muss sich in einem zähen Fünfsatz-Ringen in der Auftakt-Runde gegen den Spanier Pablo Andujar mit 6:4, 7:5, 3:6, 4:6 und 4:6 geschlagen geben.

Dominic Thiem ist am Sonntag sensationell gleich in der ersten Runde der mit 34,37 Mio. Euro dotierten French Open ausgeschieden. Der Weltranglisten-Vierte aus Lichtenwörth vergab gegen den Spanier Pablo Andujar eine 2:0-Satzführung und musste sich der 35-jährigen Nummer 68 im ATP-Ranking nach 4:28 Stunden mit 6:4,7:5,3:6,4:6,4:6 geschlagen geben. Für den in einer Krise befindlichen US-Open-Sieger war es die erste Erstrunden-Niederlage in Roland Garros beim achten Antreten.

Damit setzt sich für Thiem, der sich im vergangenen September in New York erstmals zum Grand-Slam-Champion gekürt hatte, eine durchwachsene Saison fort. Der 27-jährige Niederösterreicher war als Vorjahresfinalist bei den Australian Open schon im Achtelfinale ausgeschieden und ohne Turniersieg sowie nur einer 9:7-Siegbilanz nach Paris gekommen. Wie es nun mit Thiem weitergeht bzw. wann er in die Rasen-Saison einsteigt, ist vorerst nicht bekannt.