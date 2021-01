Heute hebt Dominic Thiem Richtung Australien ab. Zuvor outete er noch seine Liebe.

Nicht nur sportlich gesehen läuft es für Tennis-Ass Dominic Thiem (27) besser denn je. Auch privat scheint er nun sein Glück gefunden zu haben. Lili Paul-Roncalli (22) ist, wie ÖSTERREICH als erstes berichtete, die neue Frau an seiner Seite. Heute verlässt Thiem jedoch voraussichtlich bis Ende Februar Europa. Er hebt Richtung Melbourne ab, wo er in Adelaide erst einmal zwei Wochen in Quarantäne muss, bevor er bei den Australian Open an den Start geht.

Liebes-Posting & Interview von Thiem

Zuvor machte er jedoch noch seine Liebe mit einem süßen Schnappschuss öffentlich und sprach nun auch im Ö3-Interview erstmals über sein junges Glück. „Es ist noch ganz frisch, es waren schöne letzte Wochen und mal schauen, was in Zukunft passiert“, beschreibt er die Zeit mit der schönen Zirkusartistin.

Liebe auf Distanz

Coronabedingt darf sie zwar momentan nicht mit ihm reisen, doch in Zukunft wird Lili Paul ihren Dominic sicherlich das ein oder andere mal live vor Ort anfeuern.