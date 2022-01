Thiem stürzt in Weltrangliste weiter ab

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist in der Weltrangliste vor seinem Comeback in Cordoba um 21 Positionen an die 37. Stelle zurückgefallen.

Rafael Nadal nimmt nach seinem Australian-Open-Triumph unverändert Platz fünf ein. Sein Finalgegner Daniil Medwedew ist weiterhin Zweiter hinter dem in Australien wegen seiner fehlenden Corona-Impfung ausgewiesenen Novak Djokovic. Bei den Frauen liegt nach ihrem Heimsieg in Melbourne weiterhin Ashleigh Barty voran, Melbourne-Finalistin Danielle Collins ist um 20 Ränge verbessert neue Zehnte. Tennis-Weltranglisten vom 31. Jänner - Männer: 1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 11.015 Punkte

2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 10.125

3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 7.780

4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 7.170

5. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 6.875

6. ( 7) Matteo Berrettini (ITA) 5.278

7. ( 6) Andrej Rublew (RUS) 4.830

8. ( 8) Casper Ruud (NOR) 4.065

9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.923

10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3.705 Weiter: 37. (16) Dominic Thiem (AUT) 1.390

117. (118) Dennis Novak (AUT) 616

133. (137) Jurij Rodionov (AUT) 542