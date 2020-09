Thiems bewegende Sieges-Rede im Video

Thiem holte bei US Open seinen ersten Major-Titel. Thiem und sein Finalgegner Zverev fanden bewegende Worte.

Dominic Thiem hat am Sonntag in New York bei den Tennis-US-Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Mit einem Fünf-Satz-Sieg über den Deutschen Alexander Zverev (GER-5) kürte er sich zum zweiten Einzel-Major-Sieger aus Österreich nach Thomas Muster, der vor 25 Jahren bei den French Open triumphiert hatte.

Nach dem Triumph fand Thiem die richtigen Worte bei der Siegerzeremonie: "Ich möchte mich bei dir bedanken Sascha. Wir kennen uns schon so lange. Wir haben eine tolle Freundschaft entwickelt. Wir haben so viel auf und neben dem Court zusammen geschafft. Es ist unglaublich, wie weit wir gekommen sind. Ich würde mir wünschen, wir hätten heute zwei Sieger gehabt. Wir hätten es beide verdient gehabt."

Thiem mit "völlig verrücktem Match" zum Titel

"Ich kann es nicht wirklich glauben noch. Es war ein völlig verrücktes Match, völlig verrückter Tag auch. Ich glaube, man hat gesehen, wie nervös ich am Anfang war. Es war absolut abnormal. Ich habe mich in den ersten zwei Sätzen bleiern gefühlt", gab Thiem im ServusTV-Interview auch gleich eine Begründung für seine Performance in den ersten beiden Sätzen. "Am Ende war es einfach nur noch Drama. Aber mit meiner ganzen Karriere, so wie alles gelaufen ist, hat der erste ganz große Titel so sein müssen", jubelte ein überglücklicher Thiem. "Es war ein würdiger Abschluss der US Open. Dass ich jetzt ein Grand-Slam-Turnier im Einzel gewonnen habe, ist natürlich absolut unrealisierbar zurzeit."

Video zum Thema: Statement von Dominic Thiem

"I wish we could have two winners today."



Auch der unterlegene Finalgegner Alexander Zverev zeigte sich hoch emotional: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zuerst möchte ich Dominic gratulieren, das ist erst der erste von vielen Grand-Slam-Titeln. Das wird nicht der einzige sein. Es war ein hartes Match. Ich möchte mich vor allem bei meiner Familie bedanken. Eines Tages werden wir auch diese Trophäe stemmen dürfen."

Video zum Thema: Statement von Alexander Zverev