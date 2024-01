Sabalenka zieht erneut ins Melbourne-Finale

Aryna Sabalenka zieht heute nach einem 7:6(2),6:4-Erfolg gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff, zum zweiten Mal in ihrer Karriere, ins Endspiel der Australian Open ein.

Die Titelverteidigerin beweist einmal mehr ihre Stärke und bezwingt Gauff nach 1:42 Stunden in Melbourne. Die US-Amerikanerin kassierte hiermit ihre erste Niederlage in diesem Jahr, nachdem sie zuletzt in Auckland den Turniersieg geholt hatte. Sabalenka wurde erstmals im Turnierverlauf richtig gefordert. Damit ist die 25-Jährige nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung im ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres entfernt.

Erstmals nach 10 Jahren

Dabei hofft die Weltranglistenzweite auf ein ähnliches Ende wie 2023, wo sie die Kasachin Elena Rybakina in der Rod Laver Arena nach einem harten Kampf mit 4:6, 6:3, 6:4 bezwungen hatte. Die Belarussin ist die erste Spielerin seit Serena Williams 2016 und 2017, die es in aufeinanderfolgenden Jahren ins Endspiel "down under" geschafft hat. Sollte sie triumphieren, wäre sie die erste Akteurin seit Viktoria Asarenka 2012 und 2013, die vor Ort zwei Titel in Folge holen konnte.

Im Siegerinterview sagt Sabalenka: "Ich habe mich voll auf mich fokussiert, war vorbereitet darauf, dass sie sich gut bewegen wird und ich viele Bälle spielen muss. Ich war für alles bereit. Es sind immer tolle Spiele, es ist großartig gegen sie zu spielen."

Heute entscheidet sich auf wen die Titelverteidigerin am Samstag treffen wird, Qinwen Zheng oder Dajana Jastremska.