Achte Niederlage in Folge für Toronto in NBA

Für die Toronto Raptors hat es in der National Basketball Association (NBA) auch am Montag (Ortszeit) nichts zu holen gegeben.

Mit einem 125:139 bei den New York Knicks setzte es die achte Niederlage in Folge, gleichzeitig die 23. im 30. Saisonspiel. Der Wiener Jakob Pöltl musste wegen einer Leistenzerrung weiterhin pausieren.

Nach einem ausgeglichenen Startviertel stellten die Gastgeber im Madison Square Garden bereits im zweiten Abschnitt die Weichen auf Sieg. In den letzten zwölf Minuten gelang den von Scottie Barnes und RJ Barrett mit 24 bzw. 23 Punkten angeführten Raptors noch Resultatskosmetik. Karl-Anthony Towns verbuchte aufseiten der Knicks ebenso 31 Zähler wie der frühere Toronto-Spieler OG Anunoby. Für die Kanadier, deren Auswärtsbilanz nunmehr auf 1:13 lautet, geht es am Stephanitag bei den Memphis Grizzlies weiter, die am Montag gegen die LA Clippers 110:114 verloren.

17. Sieg im 18. Heimspiel für Leader Cleveland

Die Cleveland Cavaliers feierten mit einem 124:113 gegen Utah Jazz den 17. Sieg im 18. Spiel vor eigenem Publikum. Darius Garland erzielte 23 Punkte für den NBA-Leader. Titelverteidiger Boston Celtics verlor trotz 35 Zählern von Jaylen Brown 104:108 bei Orlando Magic. Für Oklahoma City Thunder war das 123:105 gegen Schlusslicht Washington Wizards der achte Sieg hintereinander. Shai Gilgeous-Alexander steuerte 41 Punkte bei. Die Los Angeles Lakers mussten sich den Detroit Pistons trotz eines Triple-Double von LeBron James 114:117 geschlagen geben. Der Superstar verzeichnete 28 Zähler und je elf Rebounds sowie Assists.