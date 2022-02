Boston Celtics gelingt 8. Streich in Folge

Die Boston Celtics surfen weiter auf der Erfolgswelle - Superstar Tatum erzielte starke 38 Punkte gegen Atlanta.

Die Boston Celtics haben am Sonntag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren achten Sieg in Serie eingefahren. Der Rekordmeister setzte sich daheim gegen die Atlanta Hawks mit 105:95 durch. All-Star Jayson Tatum führte die Celtics mit 38 Punkten und zehn Rebounds an. "Wir sind einfach heiß im Moment", sagte der 23-Jährige. Mit einer Saisonbilanz von 33:25 Siegen liegt Boston in der Eastern Conference derzeit auf Rang sechs.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag:

Boston Celtics - Atlanta Hawks 105:95, Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 120:129