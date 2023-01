Boston festigt Führung mit Sieg in Charlotte

Topstar Jayson Tatum war beim 122:106-Auswärtssieg gegen die Charlotte Hornets der erfolgreichste Werfer (33 Punkte), Spielmacher Malcolm Brogdon kam auf 30 Zähler. Der Vorjahresfinalist hält nun bei einer Siegbilanz von 32:12.

Derzeit formstärkstes Team der Liga bleiben die Memphis Grizzlies. Das Team aus Tennessee landete nicht zuletzt dank Überflieger Ja Morant mit einem 130:112 bei den Indiana Pacers seinen neunten Sieg in Serie. Morant kam auf 23 Punkte und zehn Assists, begeisterte im dritten Viertel aber vor allem mit einem spektakulären Dunk. Es sei wahrscheinlich sein bester gewesen, meinte der 23-Jährige. "Darauf haben alle gewartet."

Die San Antonio Spurs haben die erste Hälfte des Grunddurchgangs in der National Basketball Association (NBA) mit einer Niederlage beendet. Sie verloren am Montag (Ortszeit) 113:121 bei den Memphis Grizzlies.

