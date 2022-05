Bucks gewinnen erstes Playoff-Duell gegen Celtics

Triple-Double des Griechen Antetokounmpo beim 101:89-Auswärtssieg in Boston.

Boston. Der amtierende NBA-Champion Milwaukee Bucks hat das erste Duell im Play-off-Viertelfinale für sich entschieden. Die Bucks gewannen am Sonntag bei den Boston Celtics mit 101:89 und brachten sich damit schon in eine gute Ausgangsposition. Bucks-Topstar Giannis Antetokounmpo machte mit einem Triple-Double (24 Punkte, 13 Rebounds, 12 Assists) den Unterschied für den Titelverteidiger aus. Das zweite Spiel der Serie findet am Dienstag (Ortszeit) wieder in Boston statt.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag - Play-off-Viertelfinale ("best of seven"):

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 89:101. Stand in der Serie: 0:1