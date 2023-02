Celtics befördern Joe Mazzulla zum Cheftrainer

Die Boston Celtics haben Joe Mazzulla am Donnerstag zum neuen Cheftrainer ernannt und ihn mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Die Bedingungen des neuen Vertrags wurden vom derzeitigen Leader in der National Basketball Association (NBA) vorerst nicht bekannt gegeben.

Der 34-jährige Mazzulla hatte das Team vor der Saison für den suspendierten Ime Udoka übernommen. "Joe hat bewiesen, dass er ein sehr talentierter Trainer und Anführer", teilte der Verein mit.

Die Celtics weisen derzeit mit 42:17-Siegen die beste Bilanz in der Liga vor der All-Star-Pause auf. Mazzulla wird beim All-Star Game in Salt Lake City am Sonntag als Cheftrainer des Teams Giannis fungieren. Er war in den vergangenen drei Spielzeiten Assistenztrainer bei den Celtics. Udoka, der Boston vergangene Saison in die NBA-Finals geführt hatte, wurde für die gesamte Saison gesperrt, da er durch die Beziehung zu einer Clubmitarbeiterin gegen die Teamregeln verstoßen haben soll.