Erster Sieg für Jakob Pöltl nach Rückkehr zu Toronto

Jakob Pöltl hat am Sonntag in der National Basketball Association (NBA) im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr zu den Toronto Raptors den ersten Sieg gefeiert.

Die Kanadier mit dem Center aus Wien mühten sich zu einem 119:118 gegen die Detroit Pistons. Der 27-Jährige verzeichnete sechs Punkte, fünf Rebounds, drei Blocks, zwei Steals und einen Assist in 25:05 Minuten im Einsatz. 2:32 Minuten vor der Schlusssirene verübte er sein sechstes Foul und musste vorzeitig vom Parkett.

Nach einem 10:0-Run zu Beginn des dritten Viertels auf 67:58 gaben die Raptors die Führung nicht mehr aus der Hand, obwohl es im Finish noch einmal knapp wurde. Pöltl war nach seinem Transfer von den San Antonio Spurs erstmals in der Startformation der Kanadier aufgeboten. Gegen das Team des ehemaligen Raptors-Coaches Dwane Casey erlebte er zum insgesamt erst fünften Mal im Toronto-Dress den Aufwurf auf dem Spielfeld. Das 119:118 war der erste Sieg für den Wiener seit 17. Jänner und elf Niederlagen hintereinander.

Fred VanVleet mit 35 und Pascal Siakam mit 28 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer beim einzigen NBA-Team aus Kanada. Bojan Bogdanovic verbuchte 33 Zähler für Detroit.

Verzichten mussten die Raptors am Sonntag auf Nick Nurse. Der Coach fehlte aus persönlichen Gründen. Er wurde von Adrian Griffin an der Seitenlinie vertreten. Ehe es in die Pause wegen des anstehenden All-Star Wochenendes geht, trifft Toronto am Dienstag in einem weiteren Heimspiel auf Orlando Magic.

In einem Duell zweier Spitzenteams setzte sich NBA-Leader Boston Celtics gegen die in der Western Conference zweitplatzierten Memphis Grizzlies mit 119:109 durch. Angeführt von Derrick White, einem ehemaligen Teamkollegen Pöltls in San Antonio, mit 23 Punkten scorten acht der neun aufseiten der Sieger eingesetzten Spieler zweistellig. Bei den Grizzlies war Ja Morant mit 25 Zählern der erfolgreichste Scorer.