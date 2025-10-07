Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
  4. NBA
Pöltl
© Getty

NBA-Testspiel

Pöltl-Ausfall! Toronto verliert erstes Testspiel ohne Österreicher

07.10.25, 06:54 | Aktualisiert: 07.10.25, 11:14
Teilen

Die Toronto Raptors haben ihr erstes NBA-Testspiel ohne Jakob Pöltl verloren. Der Center aus Wien musste wegen Rückenschmerzen passen, die Kanadier unterlagen Denver mit 108:112.

Die Toronto Raptors sind ohne Jakob Pöltl mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die NBA-Saison 2025/26 gestartet. Die Kanadier verloren in Vancouver gegen die Denver Nuggets 108:112, während der Center aus Wien wegen Rückenschmerzen passen musste.

Pöltl mit gesundheitlichen Problemen

Der österreichische Basketball-Star laboriert neben den Rückenproblemen auch an einem im Training erlittenen Nasenbeinbruch. Seine Abwesenheit schwächte die Raptors im ersten Testspiel der Vorbereitungsphase deutlich. Ohne ihren defensiven Anchor musste das Team eine knappe Niederlage hinnehmen.

Neuzugang Ingram überzeugt

Beim ersten Einsatz im Toronto-Dress zeigte Brandon Ingram mit 19 Punkten eine vielversprechende Leistung. Ebenfalls 19 Punkte erzielte RJ Barrett, doch die Offensive reichte nicht für den Sieg. Die Nuggets setzten sich mit 112:108 durch und starteten damit erfolgreicher in die Vorbereitung.

Fünf weitere Testspiele geplant

Die Raptors bestreiten vor dem Start in die reguläre NBA-Saison am 22. Oktober fünf weitere Testspiele. Die nächste Partie steht bereits am Mittwoch in Kalifornien gegen die Sacramento Kings auf dem Programm. Ob Pöltl dabei wieder einsatzbereit sein wird, ist noch ungewiss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden