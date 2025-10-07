Pöltl-Ausfall! Toronto verliert erstes Testspiel ohne Österreicher

Die Toronto Raptors haben ihr erstes NBA-Testspiel ohne Jakob Pöltl verloren. Der Center aus Wien musste wegen Rückenschmerzen passen, die Kanadier unterlagen Denver mit 108:112.

Die Toronto Raptors sind ohne Jakob Pöltl mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die NBA-Saison 2025/26 gestartet. Die Kanadier verloren in Vancouver gegen die Denver Nuggets 108:112, während der Center aus Wien wegen Rückenschmerzen passen musste.

Pöltl mit gesundheitlichen Problemen

Der österreichische Basketball-Star laboriert neben den Rückenproblemen auch an einem im Training erlittenen Nasenbeinbruch. Seine Abwesenheit schwächte die Raptors im ersten Testspiel der Vorbereitungsphase deutlich. Ohne ihren defensiven Anchor musste das Team eine knappe Niederlage hinnehmen.

Neuzugang Ingram überzeugt

Beim ersten Einsatz im Toronto-Dress zeigte Brandon Ingram mit 19 Punkten eine vielversprechende Leistung. Ebenfalls 19 Punkte erzielte RJ Barrett, doch die Offensive reichte nicht für den Sieg. Die Nuggets setzten sich mit 112:108 durch und starteten damit erfolgreicher in die Vorbereitung.

Fünf weitere Testspiele geplant

Die Raptors bestreiten vor dem Start in die reguläre NBA-Saison am 22. Oktober fünf weitere Testspiele. Die nächste Partie steht bereits am Mittwoch in Kalifornien gegen die Sacramento Kings auf dem Programm. Ob Pöltl dabei wieder einsatzbereit sein wird, ist noch ungewiss.