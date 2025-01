Pöltl führt Toronto zum 4. Sieg in Folge

Wiener spielt beim 113:104 gegen New Orleans groß auf.

Jakob Pöltl hat die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) zum vierten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) geführt. Der Wiener war beim 113:104 gegen die New Orleans Pelicans mit 21 Punkten der Topscorer. Zudem 14 Rebounds bedeuteten sein 50. Double-Double im Dress der Kanadier. Weiters wies die Statistik fünf Assists und drei Blocks in 31:55 Einsatzminuten für den 29-jährigen Center aus.

Der Sieg gegen die Pelicans war auch der sechste der Raptors in den vergangenen sieben Partien. Fixiert wurde der Erfolg im Schlussviertel. Allein in dieser Phase war Pöltl mit zehn Punkten und sechs Rebounds stark zur Stelle. Auf insgesamt 21 Zähler brachte es auch Scottie Barnes, der allerdings nur sechs von 21 Würfen aus dem Spiel verwandelte. Beim heimischen NBA-Pionier waren es zehn von 14.

Die Gründe für den aktuellen Höhenflug seines Teams ortet Pöltl vor allem in der Verteidigung. "Ich denke, wir haben uns in letzter Zeit in der Defense stark verbessert." Es sei "sehr cool", einige Spiele in Folge gewonnen zu haben. Auf den letzten Play-in-Platz der Eastern Conference fehlen den Raptors aber immer noch sechs Siege. Pöltl: "Der Blick auf die Tabelle steht für uns immer noch nicht im Vordergrund. Wir schauen von Spiel zu Spiel, konzentrieren uns auf unsere Leistungen und können den Trend hoffentlich weiterführen." Am Mittwoch gastieren die Kanadier bei den Washington Wizards. Das NBA-Schlusslicht kassierte mit 108:130 bei den Dallas Mavericks die 39. Pleite im 45. Saisonspiel.

Cleveland nach drei Niederlagen mit Sieg gegen Detroit

Die Cleveland Cavaliers sind nach zuletzt drei Niederlagen mit einem 110:91 gegen die Detroit Pistons auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Darius Garland erzielte 22, Donovan Mitchell 21 Punkte für den Leader der Eastern Conference. Der erste Verfolger Boston Celtics musste sich den Houston Rockets 112:114 geschlagen geben. Dillon Brooks mit 36 und Amen Thompson mit 33 Zählern führten die Texaner an, die zum dritten Mal hintereinander gewannen und Platz zwei im NBA-Westen absicherten.

Die New York Knicks sorgten mit einem 143:106 gegen die Memphis Grizzlies für Begeisterung im Madison Square Garden. Mikal Bridges mit 28 Punkten und Karl-Anthony Towns mit 24 Zählern sowie elf Rebounds waren die Protagonisten. Die Gastgeber feierten den vierten Sieg in Folge, die Grizzlies gingen erstmals nach sechs Partien wieder als Verlierer vom Parkett. Anthony Davis trumpfte beim 112:107 der Los Angeles Lakers auswärts gegen die Charlotte Hornets mit 42 Punkten und 23 Rebounds auf. LeBron James steuerte 22 Zähler bei. Sehen lassen konnten sich auch 35 Punkte und 18 Rebounds von Giannis Antetokounmpo beim 125:110 der Milwaukee Bucks in Salt Lake City gegen Utah Jazz.