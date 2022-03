San Antonio verliert ohne Pöltl gegen Indiana

Center plagten wieder Rückenprobleme - Golden State bezwang Milwaukee

Ohne die angeschlagenen Jakob Pöltl und Dejounte Murray sowie auch ohne Keldon Johnson, dem eine Pause gegönnt wurde, haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die Indiana Pacers mit 108:119 verloren. Den Center aus Wien plagten neuerlich Rückenprobleme. Den Topscorer der Texaner zwickte die Wade.

In Abwesenheit des Trios aus der üblichen Startformation avancierte Jock Landale zum besten Werfer. Der Australier erzielte mit 26 Punkten eine Karrierebestleistung in der NBA. Am Montag ist San Antonio gegen die Minnesota Timberwolves im Einsatz, die mit einem 113:104 bei Miami Heat, dem Leader der Eastern Conference, überraschten.

In San Francisco endete die Serie der Milwaukee Bucks von zuletzt sechs Siegen hintereinander. Der Titelverteidiger musste sich den Golden State Warriors mit 109:122 beugen. Klay Thomson markierte einen persönlichen Saisonbestwert von 38 Punkten für die Kalifornier, während sich Stephen Curry mit acht Zählern begnügte. Die Bucks wurden einmal mehr von Giannis Antetokounmpo angeführt. Der "Greek Freak" verbuchte 31 Zähler.