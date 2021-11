Spurs verlieren ohne Pöltl bei Oklahoma

Basketball-Profi Jakob Pöltl ist weiterhin im "Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll" der NBA und daher nicht im Einsatz für seine Spurs.

Ohne den weiterhin im "Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll" der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA befindlichen Jakob Pöltl haben die San Antonio Spurs am Sonntag verloren. Die Texaner unterlagen bei Oklahoma City Thunder mit 94:99.



Titelverteidiger Milwaukee Bucks kassierte am Tag vor der Ehrung durch US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus ein 94:101 bei den Washington Wizards und damit bereits die sechste Niederlage der Saison. Die Cleveland Cavaliers besiegten die New York Knicks dank eines herausragenden Ricky Rubio im "Big Apple" mit 126:109. Rubio scorte 37 Punkte und leistete 10 Assists, seine Karrierebestleistung.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag:

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 103:116, New York Knicks - Cleveland Cavaliers 109:126, Orlando Magic - Utah Jazz 107:100, Washington Wizards - Milwaukee Bucks 101:94, Sacramento Kings - Indiana Pacers 91:94, Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 99:94, Golden State Warriors - Houston Rockets 120:107, Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 120:106