Spurs verspielen Sieg im Schlussviertel

Im Schlussviertel haben die San Antonio Spurs am Montag (Ortszeit) in der NBA einen möglichen Sieg bei den Chicago Bulls verspielt.

Nach einem 20:37 im letzten Abschnitt mussten sich die Texaner mit 109:120 geschlagen geben. Für Jakob Pöltl standen 13 Punkte, neun Rebounds und vier Assists in 30:12 Minuten zu Buche. Der Center aus Wien übertraf die Marke von 2.000 Zählern im Dress der Spurs und hält bei vorerst 2.010.

San Antonio hatte dem Zweitplatzierten der Eastern Conference nicht nur lange einen offenen Kampf geliefert, sondern war nach 36 Spielminuten sogar vorangelegen. Mit 89:83 aus Sicht der Spurs ging es in den Schlussabschnitt, den jedoch Chicago ganz klar dominierte. "Nach drei guten Vierteln konnten wir unsere Führung nicht verteidigen", stellte Pöltl fest, dessen langjähriger Teamkollege DeMar DeRozan 19 seiner insgesamt 40 Punkte für die Bulls in den letzten zwölf Minuten erzielte. Center Nikola Vucevic war mit 25 Zählern und 16 Rebounds ein weiterer Protagonist in den Reihen des sechsfachen NBA-Champions, der Revanche für die 122:131-Niederlage von Ende Jänner nahm.

Pause wegen All-Star-Wochenende

Lonnie Walker IV führte die Texaner mit 21 Punkten an. Ehe es in die Pause wegen des All-Star-Wochenendes der nordamerikanischen Basketball-Profiliga geht, ist San Antonio am Mittwoch im dann fünften von acht Auswärtsspielen hintereinander bei Oklahoma City Thunder zu Gast.

Zwei unmittelbare Konkurrenten der Spurs im Kampf um einen Platz im Play-in der Liga blieben am Montag erfolgreich. Die Portland Trail Blazers gewannen 122:107 bei Titelverteidiger Milwaukee Bucks, die New Orleans Pelicans setzten sich gegen die Toronto Raptors mit 120:90 durch.

Nach elf Pleiten hintereinander hatten die Brooklyn Nets endlich wieder Grund zu jubeln. Die New Yorker besiegten die Sacramento Kings mit 109:85. Seth Curry war im ersten Spiel für seinen neuen Club mit 23 Punkten der Topscorer.