Trauer in der NBA: Coach stirbt mit 46 Jahren

Schock-Nachricht aus der NBA: Der Co-Trainer der Golden State Warriors, Dejan Milojevic ist mit 46 Jahren überraschend verstorben.

"Wir sind wegen des überraschenden Todes von Dejan völlig am Boden zerstört", sagt Warriors-Cheftrainer Steve Kerr nach der schockierenden Nachricht am Mittwoch. Sein Team, die Golden State Warriors, teilten die fürchterliche Botschaft via X (ehemals Twitter) mit den Fans: "Dies ist ein schockierender und tragischer Schlag für alle, die mit den Warriors zu tun haben, und eine unglaublich schwierige Zeit für seine Familie, Freunde und uns alle, die das unglaubliche Vergnügen hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Das für Mittwoch angesetzte NBA-Spiel zwischen den Utah Jazz und den Golden State Warriors ist laut Angaben der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wegen schon zuvor auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Liga berichtete zum Zeitpunkt der Absage von dem Notfall bei einem Mannschaftsessen am Dienstag. Der 46-jährige Serbe soll dort einen Herzinfarkt erlitten haben und wurde in ein Krankenhaus in Salt Lake City eingeliefert.

Durchbruch in der NBA als Coach

Milojevic spielte 15 Jahre in der europäischen ABA League, wo er drei Mal in Folge die Auszeichnung des wertvollsten Spielers erhielt. 2012 begann er in der serbischen KLS bei Mega Basket seine Karriere als Trainer. 2021 kam der Wechsel in die NBA, wo er als Spieler nie tätig war.

2022 gewann er mit den Golden State Warriors die US-Meisterschaft.