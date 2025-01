Kracher-Weekend in der NFL mit vier Hammer-Hits

Am Wochenende stehen in der NFL die Viertelfinale auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag freuen sich Footbal-Fans auf vier Leckerbissen der Extraklasse.

Im Divisional Playoff der NFL starten die beiden Spitzenteams die Mission Super Bowl. Nach der spielfreien Woche im Achtelfinale wird es nun für Titelverteidiger Kanas CityKansas City und Super-Team Detroit ernst. Während die Chiefs um den historischen Titel-Hattrick kämpfen, träumen die Lions, Bills und Texans von dem ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte.

Mit Houston und Detroit sind sogar noch zwei Mannschaften im Rennen um die Final-Premiere. Richtungsweisend hierfür ist das Viertelfinal-Wochenende mit je zwei Krachern am Samstag und Sonntag.

Houston kämpft bei Mahomes gegen Play-off-Fluch

Den Auftakt in das Hammer-Weekend machen die Chiefs gegen die Texans. Abgesehen davon, dass Patrick Mahomes und Co. zum Teil 24 Tage ohne Spiel hatten und ausgeruht sind, lastet auf den Texanern ein Play-off-Fluch. Houston ist bislang das einzige Team, das in bisher vier Versuchen noch nie ein Auswärtsspiel in der K.o.-Phase gewinnen konnte.

Brisant ist, dass die Chiefs das ganze Jahr über strauchelten, aber stets einen Weg gefunden haben, ihre Spiele zu gewinnen. Die Texans hingegen zeigten vor allem in der Vorwoche mit einer Monster-Abwehr auf. Insgesamt vier Pässe von Chargers-Quarterback Justin Herbert wurden abgefangen, einer mehr, als Herbert die ganze Saison über hatte. Allerdings konnten die Chiefs vor Weihnachten sich mit 27:19 klar gegen Houston durchsetzen.

"Dan-Bowl" um den Halbfinal-Einzug

Der Nacht-Kracher am Samstag steigt in Detroit. Die Lions empfangen die Washington Commanders, was auch zum Duell der Kult-Trainer Dan Campbell und Dan Quinn wird. Das Lazarett der Lions dürfte sich langsam lichten. Denn Running Back David Montgomery steht vor seinem Comeback. Damit ist das gefürchtete Offensiv-Trio mit Jahmy Gibbs und Amon-Ra St. Brown wieder vereint.

Auf der anderen Seite steht mit Jayden Daniels der Super-Rookie der Hauptstädter gegenüber. Er hofft darauf, der erste Spielmacher der NFL-Geschichte zu werden, dem der Einzug in den Super Bowl gelingt. Selbst die Liste derjenigen, die es ins Halbfinale geschafft haben, ist gering. Seit 1999 ist dieses Kunststück nur fünf Quarterbacks gelungen.

Rams zittern in Philadelphia vor Schnee & Barkley

Dass die Los Angeles Rams unter den besten acht Teams der Saison stehen, ist wohl die größte Überraschung. Das Karriereende von Aaron Donald konnte die Defense zu Beginn des Jahres nicht verkraften. Nach einem 1:4-Saisonstart und den Verletzungssorgen rund um Cooper Kupp und Puka Nacua haben sich die Rams auch im Exil rehabilitiert. Das Heimspiel in der Vorwoche gegen Minnesota musste wegen der Brände in Kalifornien in Arizona ausgetragen werden. Insgesamt hat die Abwehr dort neun Quarterback-Sacks geschafft.

Im November sah die Abwehr der Rams bei der 20:37-Klatsche gegen die Eagles hingege noch ganz anders aus. Insgesamt konnte Phily in dem Spiel 314 Rushing Yards erzielen, 255 Yards davon gingen alleine auf das Konto von Superstar Saquon Barkley. Neben dem Running Back zittert das Team aus Kalifornien aber vor allem vor der Wettervorhersage. Bei Minusgraden ist auch Schnee vorhergesagt. Ungewohnt für die Warmwetterverwöhnten Rams.

Giganten-Duell zum Abschluss

Das wohl packendste Duell kommt zum Abschluss. Zum ersten Mal in der Geschichte stehen sich mit Josh Allen und Lamar Jackson zwei Quarterbacks gegenüber, die im abgelaufenen Grunddurchgang mindestens 40 Touchdowns und weniger als 10 Turnovers hatten. Die beiden sind auch die absoluten Top-Favoriten auf den Gewinn des MVP-Awards des besten Spielers der Saison. Wie spannend das Spiel werden kann, zeigt auch ein Blick auf die Saison. Sowohl die Bills als auch die Ravens haben jeweils 157 Punkte mehr erzielt als ihre Gegner.

So heiß es am Spielfeld zugehen wird, so kalt wird es im Stadion. Minus 11 Grad sind derzeit vorhergesagt bei leichtem Schneefall. Einem legendären Play-off-Fight steht somit nichts mehr im Wege.