NFL gastiert in Tottenham-Arena

Die NFL wird in diesem Jahr nach London zurückkehren und zwei Begegnungen im Stadion von Premier-League-Fußballklub Tottenham austragen.

Am 10. Oktober treffen im Stadion der Tottenham Hotspurs die Atlanta Falcons auf die New York Jets, in der Woche darauf empfangen die Jacksonville Jaguars ebendort als nominelle Heimmannschaft die Miami Dolphins. Im Vorjahr war der Europa-Trip der weltweit populärsten Football-Liga wegen der Covid-19-Pandemie ausgefallen. Pandemiebedingt wird die NFL auch heuer kein Spiel in Mexiko-Stadt veranstalten.

Saison startet am 9. September

Das Eröffnungsspiel der neuen Saison bestreiten am 9. September in Tampa Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Quarterback-Altstar Tom Brady (43) trifft dabei aller Voraussicht nach auf Dak Prescott (27). Der Spielmacher der Cowboys hat wegen einer schweren Knöchelverletzung seit Oktober 2020 keine NFL-Partie mehr absolvieren können.