NFL-Superstar habe in Telefonat mitgeteilt, noch keine Entscheidung getroffen zu haben.

Tampa (Florida). Verwirrung um Star-Quarterback Tom Brady: Nachdem der US-Sportsender ESPN das Ende seiner beeindruckenden Football-Karriere verkündet und sogar die National Football League ihr Aushängeschild bereits auf der Homepage gewürdigt hatte, machten anderslautende Meldungen die Runde. Der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers habe dem General Manager Jason Licht in einem Telefonat mitgeteilt, dass er noch keine Entscheidung getroffen habe.

Auch Bradys Agent Don Yee wollte in einer Mitteilung das Karriereende nicht bestätigen. "Ohne auf die Genauigkeit oder Ungenauigkeit der Berichte einzugehen, Tom wird der einzige sein, der seine Pläne mit absoluter Genauigkeit zum Ausdruck bringt", hieß es in einem Statement.

Rätsel um Brady-Rücktritt

Allerdings vermeldete der US-Sportjournalist Michael Silver später, dass Brady doch noch keine endgültige Entscheidung über den Rücktritt getroffen habe. Den ESPN-Bericht würde er ebenfalls nicht bestätigen.

Report for @BallySports: Tom Brady contacted @Buccaneers GM Jason Licht and told him he has not yet made a final decision on retirement, disputing the ESPN report. Licht is respecting Brady's process and waiting for a definitive answer, whenever it comes, from the QB. — Michael Silver (@MikeSilver) January 29, 2022

Dann löschte die Fitness-Firma "TB12 Sports" – die Firma, die Brady mitentwickelt hat und die auch den Brady-Abschied schon verkündet hatte, ihren Tweet über den Rücktritt der Quarterback-Legende.

The TB12 Sports account deleted this Brady farewell tweet. pic.twitter.com/Iu4CJOB1NP — Zack Cox (@ZackCoxNESN) January 29, 2022

Vater dementiert Gerüchte

Der Vater des Superstars, sagte am Samstag gegenüber einem Fernsehsender, dass sein Sohn nicht in den Ruhestand gehe. Er berichtet, dass eine Online-Plattform begonnen habe, ein unbegründetes Gerücht zu verbreiten. "Diese Geschichte, Mike, ist eine reine Vermutung", sagte der vater des Superstars gegenüber Mike Giardi, einem anderen US-Journalisten.

JUST IN: Tom Brady Sr. tells @kron4news that his son is not retiring. Brady Sr. says an online publication started circulating an unsubstantiated rumor. However a number of NFL insiders are now reporting it. @kron4news #TomBrady #NFL — Kylen Mills (@KylenMills) January 29, 2022

"The Atheltic" berichtet inzwischen, dass Brady den Klub-Manager der Buccaneers Jason Licht angerufen und ihm mitgeteilt habe, dass er noch nicht einmal nahe daran sei, eine Entscheidung über seinen Ruhestand zu treffen.

Tom Brady called the Bucs late this afternoon to inform them he's not even close to making a decision about retirement, according to a source. — Jeff Howe (@jeffphowe) January 29, 2022

Bereits seit geraumer Zeit wird über einen möglichen Rücktritt des besten Football-Spielers der Geschichte spekuliert. Der 44-Jährige spielte seit 2000 Football in der NFL, zunächst bis 2019 für die New England Patriots, mit denen er sechs Mal den Titel gewann. Danach wechselte der Quarterback nach Tampa und holte sich 2021 seinen siebten Super-Bowl-Ring. Gleich fünf Mal wurde er im Super Bowl als wertvollster Spieler (MVP) geehrt.

ESPN berichtete als erstes über das Karriereende

ESPN hatte als erstes über das Karriereende von Brady berichtet. Er vollziehe den Schritt mit Blick auf seine Gesundheit und seine Familie, hieß es. Auf der Homepage der NFL hieß es zunächst: "TB12 geht mit einer Trophäenkiste voller Auszeichnungen." Später hieß es: "Wenn das wirklich das Ende für Brady ist..." Der siebenmalige Super-Bowl-Champion war in der vergangenen Woche mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams ausgeschieden und hatte seine Zukunft offengelassen.