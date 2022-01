NFL-Trainer-Legende ist zurückgetreten

Das machten die in der National Football League engagierten Saints am Dienstag offiziell.

New Orleans (Louisiana). Sean Payton hat nach 16 Jahren als Cheftrainer der New Orleans Saints seinen Rücktritt bekanntgegeben. Das machten die in der National Football League engagierten Saints am Dienstag offiziell. Unter dem 58-Jährigen holte das NFL-Team 2009 den einzigen Super-Bowl-Sieg seiner Geschichte. In dieser Saison - der ersten nach dem Rücktritt von Quarterback Drew Brees - verpassten die Saints jedoch den Einzug ins Play-off.