× Patriots schmeißen Star-Quarterback raus!

Star-Quaterback Cam Newton ist seit Dienstag nicht mehr Teil der New England Patriots.

Große Aufregung in der NFL! Wie die New England Patriots offiziell vermelden, wurde Star-Quarterback Cam Newton entlassen. Als Grund wird seine Leistung in der Vorbereitung auf die neue Saison genannt. Im Hintergrund wird nun gemunkelt: Wollte sich der 32-Jährige nicht impfen lassen?

Newton ist Impfgegner

Patriots-Coach Bill Belichick ging auf der Pressekonferenz am Dienstag nicht auf die Spekulationen ein: „Letztes Jahr war es ganz anders, und ich habe das Gefühl, dass alle viel weiter sind als letztes Jahr.“ Deswegen sollen jetzt Rookie-Quarterback und Nummer-1-Pick Mac Jones die Chance vor dem MVP von 2015 erhalten.

Ein pikantes Detail gibt der Situation einen anderen Beigeschmack: Erst kürzlich gab es ein Corona-Chaos bei Newton. Der Quarterback musste aufgrund eines „Missverständnisses“ bezüglich bereits durchgeführter Corona-Tests dem Training der New England Patriots vorerst fünf Tage fern bleiben.

Zusätzlich ist bekannt, dass Newton Impf-Verweigerer ist. Sein Teamkollege Devin McCourty: „Ich glaube, ich habe es den Jungs schon oft gesagt: Die Impfung ist eine persönliche Entscheidung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.“

McCourty fährt fort: „Und wie das Team das sieht und wie wir weitermachen, das ist eine Frage für Bill Belichick. Das werde ich Bill überlassen und ihn das regeln lassen.“

Doch klar ist auch: Der Impfstatus darf „offiziell“ nicht zu einer Entlassung führen, dennoch würde ein nicht-geimpfter Spieler und eine eventuelle Absage einer Partie aufgrund von Corona zu heftigen Konsequenzen für die Klubs führen. Die NFL informierte die Vereine darüber.

Ungeimpfte Trainer entlassen

In der amerikanischen Football-Liga NFL müssen sich alle Trainer und Mitarbeiter der Teams impfen lassen. Ansonsten droht der Rauswurf. Den Trainern Rick Dennison (Minnesota) und Cole Popovic (New England) wurde eine Impf-Verweigerung bereits zum Verhängnis - sie flogen raus.

Cardinals-Star DeAndre Hopkins hatte aufgrund des Drucks der Liga sogar über ein vorzeitiges Karriere-Ende nachgedacht.

Newton: "Bemitleidet mich nicht!"

Auf Instagram meldete sich nun Cam Newton selbst zu seiner Entlassung: „Ich schätze all die Liebe und Unterstützung, doch ich muss sagen... bemitleidet mich nicht!“

© Instagram/cameron1newton ×

In einem Podcast stellt Newton klar: „So kann ich nicht abtreten. Mein Stolz lässt mich das nicht tun. Es gibt keine 32 Jungs, die besser sind als ich.“